Bastidores: Gerson empurra preparador na parede e Pedro recebe apoio do elenco do Flamengo

Não havia câmeras no local, mas, aos poucos, é possível saber o que aconteceu no vestiário do Flamengo após a vitória sobre o Atlético, na Arena Independência. O soco do preparador Pablo Fernández na boca de Pedro é a cena principal, mas não a única do episódio.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela polícia de Minas Gerais, Pedro mexia em seu celular quando foi interrompido por Pablo Fernández. O atacante ainda levou três tapas antes do soco no rosto.

Os bastidores da agressão em Pedro



De acordo com informações da ESPN, o primeiro jogador a reagir foi Thiago Maia, que chamou Gerson. Mesmo sem ter visto a cena do soco, o camisa 8 foi responsável por impedir novas agressões e empurrou o preparador físico contra uma parede.

Em seguida, Pedro começou a gritar contra Pablo Fernández e o tumulto chamou a atenção do restante do elenco, que ainda entrava no vestiário. Cabe destacar que poucos atletas estavam no local no momento da agressão.

Aos poucos, os companheiros se aproximaram de Pedro e demonstraram apoio ao atacante. Indignado, o camisa 9 avisou que queria prestar queixa na polícia sobre o caso.

E onde estava Jorge Sampaoli?



De acordo com a reportagem da ESPN, o técnico Sampaoli não chegou a presenciar a cena da agressão. Ao chegar no vestiário, viu a confusão e tentou apaziguar convocando a tradicional roda de oração. Em seguida, ele se encaminhou para a coletiva de imprensa.

