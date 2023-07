Barco Crioula é campeão da 50ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 20:20 Compartilhe

O barco Crioula conquistou, neste sábado (29), o bicampeonato da Semana Internacional de Vela de Ilhabela. A equipe de Eduardo Plass e do atleta olímpico Samuel Albrecht dominou o campeonato de ponta a ponta vencendo seis das sete regatas realizadas na classe ORC.

A equipe gaúcha repetiu o feito da edição anterior correndo com seu moderno TP52. O Crioula abriu a 50ª edição da SIVI vencendo a Regata 100 anos Atrevida – Alcatrazes por Boreste – Marinha do Brasil e não parou mais.

Na chuvosa regata final deste sábado (29), realizada no Sul da ilha e vento de fraca intensidade, o Crioula cruzou o percurso em primeiro lugar. A tabela da ORC teve Phoenix com a medalha de prata e Phytoervas com o bronze.

— Foi um campeonato muito legal. A gente estava com uma ansiedade muito grande antes de vir pra cá. Todos com saudade da ilha. E a verdade é que fomos surpreendidos por uma semana de tempo bom, boas velejadas, bons resultados, o que deixa ainda o clima melhor. Foi incrível como sempre, já nos deixou pensando no próximo ano — falou Samuel.

Medalhista de prata, o veleiro Phoenix (um Botín 44) agora tem o comando de Fábio Cotrim e Mauro Dottori. A equipe passou para segundo no geral na última regata, superando os argentinos do Sandokan (um Fast 40+) que até a véspera eram os vice-campeões.

Medalhista de bronze, os velejadores do Phytoervas tentaram desde o início rivalizar com os favoritos de Brasil e Argentina. O entrosamento da equipe de Santos (SP) foi fundamental para superar uma quebra de gurupés e a velocidade dos adversários no final.

– Estou muito feliz por esse resultado. Batalhamos do início ao fim por isso. Ano que vem vamos buscar o título, pois temos barco e equipe preparados para tal feito – disse Marcelo Bellotti