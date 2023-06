Barco Atrevida completa 100 anos e recebe homenagem da Semana Internacional de Vela de Ilhabela

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 22:51 Compartilhe

A Semana Internacional de Vela de Ilhabela em sua 50ª edição homenageará o veleiro Atrevida, que completa em 2023 seu centenário. O barco projetado por Nataniel Herreshoff, um renomado arquiteto naval do final do século XIX, foi construído em 1923 e faz parte da história da modalidade no país.

O veleiro de 95 pés ou 29 metros está inscrito para SIVI entre os Clássicos para as regatas, que serão realizadas de 22 a 29 de julho no Yacht Club de Ilhabela (YCI), no litoral norte de São Paulo. O barco terá o comando do velejador Átila Bohm na Semana de Vela de Ilhabela.

– Da década de 1940 pra cá, o Atrevida é sempre um barco importante no cenário de regatas. Quando chegou, ele inicialmente seria um veleiro de regata, mas como era muito grande acabou virando um barco de passeio. Eu cheguei nele em 2008, foi um desafio lidar com um barco desse tamanho. Os conceitos mudam muito, criando rotinas de trabalho e manutenção. Sempre tem alguém nos apoiando – disse Átila Bohm, responsável pela equipe.

Na Semana Internacional de Vela de Ilhabela, o homenageado Atrevida brigará com mais de 20 barcos da Clássicos pelo título do campeonato. Além de superar os adversários, os tripulantes do veleiro de 95 pés precisam estar atentos às manobras, já que um procedimento de contorno de bóia dura mais de 5 minutos. São 14 tripulantes escalados para correr a SIVI.

O Atrevida tem peso de 90 toneladas, área vélica de 210m quadrados e 6 toneladas de tensão na adriça e escota, mais 5 velas balão de 530m quadrados e velocidade máxima de 12 nós. O veleiro estreou na Semana de Vela de Ilhabela em 2014. Sua única vitória foi em 2021 na Alcatrazes por Boreste, que agora leva seu nome.

