Barcelona tem princípio de acordo pela contratação de Vitor Roque, diz jornal

O Barcelona possui um princípio de acordo com o Athletico Paranaense pela contratação de Vitor Roque, segundo o “Mundo Deportivo”. Os culés irão pagar 35 milhões de euros (R$ 184,5 milhões) fixos, mas o acordo pode chegar a 45 milhões de euros (R$ 237,3 milhões) por conta de bônus.

O Barça terá três anos para quitar os valores com o Athletico Paranaense. Uma das maiores promessas do futebol brasileiro, Vitor Roque irá assinar um contrato com o clube catalão até 2028 e sua rescisão contratual, assim como a de Vini Jr no Real Madrid, será de um bilhão de euros (R$ 5,2 bilhões).

Nesta semana, os clubes irão trocar a documentação necessária para dar prosseguimento com a operação e formalizar a transferência do centroavante. De acordo com as informações, Alexandre Mattos retorna ao Brasil com o sentimento de ter deixado a negociação bem encaminhada.

O Barcelona gostaria de contar com Vitor Roque na próxima temporada, mas não sabe se será possível por conta do Fair Play Financeiro da La Liga. Gavi, Ronald Araújo, Marcos Alonso e Iñaki Peña renovaram seus vínculos, mas ainda não tiveram seus contratos inscritos pela entidade que regula a elite do futebol espanhol.

