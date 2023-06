Barcelona oficializa contratação de Gundogan, meia do Manchester City

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 8:34 Compartilhe

O Barcelona anunciou, na manhã desta segunda-feira, a contratação do meio-campista alemão Ilkay Gundogan junto ao Manchester City. O jogador chega à Catalunha a custo zero, já que seu vínculo com os Citizens expira ao fim de junho, e assina contrato até 2025, com opção de extensão por mais um ano.

A cláusula de rescisão do alemão está estimada em astronômicos 400 milhões de euros – o equivalente a mais de R$ 2 bilhões – e complica qualquer interesse de outros clubes. Gundogan despertou o interesse do Arsenal e do futebol árabe, além das tentativas de renovação do City, mas optou pelo Barça.

– Se eu tivesse que deixar o Manchester City, essa saída só seria para um clube. Era o Barcelona ou nenhum outro. Desde criança, eu sonhava em vestir esta camisa e estou animado para começar uma nova jornada em minha carreira e me juntar a este clube – disse o meia.

???????????????????????????????? ???????????????? İlkay Gündoğan joins FC Barcelona! — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 26, 2023

Gundogan foi um dos principais jogadores do Manchester City na histórica temporada 2022-23. Nas duas rodadas que antecederam o título da Premier League, o armador foi às redes quatro vezes, anotando dobletes contra Leeds United e Everton. Somando todas as competições, foram 11 gols e sete assistências em 51 jogos, sendo peça importante na conquista da Tríplice Coroa.

O Barcelona conseguiu a contratação após a abertura de 200 milhões de euros em suas contas. Após se encaixar nas regras do Fair Play Financeiro com o plano de viabilidade econômica apresentado à La Liga, o clube realizou sua primeira contratação nesta janela após perder as corridas por Lionel Messi e Rúben Neves para o Inter Miami e o Al-Hilal, respectivamente. Outros nomes ventilados internamente são o de Zubimendi, da Real Sociedad, e Bernardo Silva, ex-companheiro de Gundogan no City.