Barcelona mira contratação de defensor do Manchester City, aponta jornal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 13/07/2023 - 19:07 Compartilhe

O Barcelona colocou um antigo desejo como a próxima contratação do clube. De acordo com o jornal ‘Mundo Deportivo’, da Espanha, João Cancelo, do Manchester City, voltou a aparecer no radar dos catalães a pedido do treinador Xavi Hernández.

O defensor tem contrato com o time inglês até junho de 2027 e retornou do Bayern de Munique após ficar emprestado por seis meses. A publicação informa que o Barcelona agora deseja um jogador mais experiente e o vínculo seria por empréstimo, novamente. O presidente catalão Joan Laporta pode entrar na negociação por conta da boa relação com o técnico e os dirigentes do City.

+ Reforço do Aston Villa vira piada na web; veja nomes de esportistas com duplo sentido

Xavi é o principal interessado no lateral e, anteriormente, teve um atrito com Guardiola. Na época, o treinador do Barça afirmou que o comandante do Manchester City não aceitou liberar o jogador a não ser para o Bayern. Em resposta, Pep afirmou que o ex-camisa 6 estava mal informado.