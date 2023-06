Barcelona fecha contratação de Gündogan, do Manchester City, até 2025, anuncia jornal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 16:53 Compartilhe

A novela chegou ao fim. Ilkay Gündogan é o novo jogador do Barcelona para a temporada de 2023/24. O volante deixa o Manchester City após nove anos e o recente título conquistado da Champions League. A informação foi dada pelo jornal Mundo Deportivo, da Espanha, e confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano.

O meio-campista de 32 anos foi um pedido do treinador Xavi Hernández, do clube catalão, sendo a segunda contratação para a próxima temporada, depois de Iñigo Martinez, além do brasileiro Vitor Roque, do Athletico Paranaense, muito próximo de assinar. Em fim de contrato, a transferência foi concluída, nesta quarta-feira (21), sem custos após meses de negociação.

De acordo com a publicação, o jogador foi aprovado nos exames médicos em Munique e o Barcelona deu ‘ok’. O anúncio está programado para os próximos dias, a espera do meia se despedir do ex-clube. O negócio foi acertado em duas temporadas, até junho de 2025, com possibilidade de extensão de contrato até 2026, caso o meio-campista jogue mais da metade das partidas no segundo ano de contrato.

Gündogan tem passagens pelo Borussia Dortmund e Manchester City. Pelo clube alemão, foi campeão da Bundesliga, Copa e Supercopa da Alemanha, além do vice-campeonato da Champions League para o rival Bayern de Munique. Já pelo inglês, venceu cinco vezes a Premier League, quatro Copa da Liga Inglesa, duas Copa e Supercopa da Inglaterra e, mais recentemente, a Champions League, contra a Inter de Milão.

