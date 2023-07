Barcelona faz anúncio oficial de contratação de Vitor Roque, do Athletico-PR

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 12/07/2023 - 8:09 Compartilhe

O Barcelona anunciou, na manhã desta quarta-feira, a contratação do atacante brasileiro Vitor Roque, de apenas 18 anos, junto ao Athletico Paranaense. Conforme apuração do LANCE!, a jovem promessa do Furacão custará cerca de 74 milhões de euros aos cofres blaugranas e vestirá a camisa do gigante catalão a partir de janeiro de 2024.

O valor acertado pelas partes inclui 40 milhões de euros fixos – quantia que corresponde ao dobro de seu valor de mercado -, além de 21 milhões de euros por bônus variáveis e mais 13 milhões em impostos. Os bônus envolvem metas em número de jogos, gols, títulos e prêmios individuais. Convertendo para a moeda brasileira, a soma geral alcança a casa dos R$ 394 milhões.

Roque começou sua trajetória nas categorias de base do América-MG, mas em transferência polêmica, ainda no sub-17, migrou para o Cruzeiro. Lançado nos profissionais ainda aos 16 anos, o centroavante fez 16 jogos pela Raposa, com seis gols, e logo foi vendido ao Furacão por apenas 5 milhões de euros. Pelo Athletico-PR, são 66 partidas disputadas, com 22 tentos anotados e nove assistências. Em 2022, foi crucial na campanha que levou a equipe de Felipão à final da Libertadores.

El rey de los tigres llega a Barcelona ???? pic.twitter.com/k0gHoQMfmx — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 12, 2023

Em 2023, Vitor Roque foi um dos principais nomes da Seleção Brasileira no Sul-Americano Sub-20, ficando em evidência no mercado internacional. O jogador foi artilheiro da competição com seis gols, ao lado de Andrey Santos, e campeão sob o comando de Ramon Menezes.