Barcelona entra na briga pela contratação de Mbappé e agenda reunião com PSG

Kylian Mbappé está vivendo dias confusos em Paris. A transferência para outro clube se tornou realidade após jogador não aceitar renovar com o PSG e o clube colocar o atacante à venda. A briga pelo jogador tem diversos clubes europeus e árabes, e desta vez, o Barcelona entrou na disputa e terá uma reunião com os representantes do Paris Saint-Germain.

Segundo o jornal L’Équipe, da França, o clube catalão colocou a contratação do atacante como a próxima meta e está marcada, para esta segunda-feira (24), uma reunião telefônica entre os dois clubes para discutir sobre a negociação.

O que se sabe é que o interesse do Barcelona envolve troca de jogadores. O clube espanhol não tem condições econômicas para contratar nesta janela de transferências e estaria disposto a preparar uma ‘barca’ rumo ao PSG.

O clube francês, sabendo que Mbappé não quer renovar o contrato, que termina em junho de 2024, está tendo ‘dor de cabeça’ por imaginar uma possível saída de graça do atacante no ano que vem. Este é o principal motivo para a possível venda ainda nesta janela de transferências.

O principal time interessado na contratação do francês é o Real Madrid, que de acordo com a imprensa europeia já tem um acordo com o jogador para a transferência ser concretizada na próxima temporada. Mas nesta segunda-feira (24), o Al Hilal, de Jorge Jesus, aumentou a proposta e ofereceu 300 milhões de euros (R$1,5 bilhão) e 700 milhões anuais ao jogador. O PSG teria aceitado, enquanto Mbappé só deseja o clube espanhol de Madrid.