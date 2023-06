Barcelona e Arábia Saudita travam nova briga no mercado e desejam vice-campeão da Champions

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 9:05 Compartilhe

O jornalista Fabrizio Romano informou, na manhã deste domingo, que o Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, está em processo de negociação para contratar o meio-campista Marcelo Brozovic, da Inter de Milão. A diretoria árabe já chegou a um acordo com o jogador em termos pessoais e as conversas devem se voltar para o convencimento da Nerazzurri em liberar o jogador.

O valor de mercado atual do croata está estipulado em 25 milhões de euros – o equivalente a pouco mais de R$ 130 milhões – e o Al-Nassr deseja pagar este valor para fechar a contratação. Um dos destaques da Inter na campanha que terminou com a segunda posição da Champions, Brozovic marcou três gols e registrou seis assistências em 40 jogos na temporada. Com a Croácia, esteve no elenco vice-campeão da Nations League e que terminou com a terceira colocação na Copa do Mundo de 2022.

Além do interesse do Al-Nassr, que deve também fechar com o marroquino Hakim Ziyech, do Chelsea, o Barcelona é outro que está interessado no central de 30 anos. A diretoria blaugrana estuda envolver uma possível troca pelo meia Franck Kessié, já que se frustrou com outras negociações que já estavam avançadas.

Al Nassr remain confident on Marcelo Brozović deal. Talks will continue in the next hours, Monday will be crucial day to advance. ???????????????? #transfers Deal depends on player side, waiting for new round of talks. pic.twitter.com/yhL7a0qvAc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2023

Esta não será a primeira corrida travada entre o Barça e o mundo árabe para ter um jogador do alto escalão europeu. O português Rúben Neves, de 26 anos, esteve na mira dos catalães e do Al-Hilal, mas o Patrão Árabe conseguiu concretizar a negociação oferecendo 55 milhões de euros ao Wolverhampton. O astro Lionel Messi esteve no meio dos mesmos dois clubes, mas nenhum conseguiu fechar e quem se deu bem na transação foi o Inter Miami, recebendo o atual melhor do mundo de graça após sua conturbada saída do PSG.

As pesadas investidas do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita são uma forma de tentar viabilizar a campanha como país-sede da Copa do Mundo, aumentando a visibilidade da liga nacional e recebendo o apoio dos atletas. A princípio, o desejo era entrar na briga com o combinado de Espanha, Marrocos e Portugal para sediar a edição de 2030, mas uma pequena mudança de rota fez com que o aguardo do Mundial de 2034 também se tornasse uma possibilidade.