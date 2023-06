Barcelona destaca nova posição de Deco na volta ao clube

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 15:28 Compartilhe

Deco foi eleito por Joan Laporta, presidente do Barcelona, como substituto para Jordi Cruyff para o cargo de secretário técnico. Sua principal missão no clube será assegurar que o mercado de transferências ocorra da melhor maneira possível e também equilibrar o elenco para a temporada.

Com Gündogan já fechado com o clube, o jornal espanhol “As” comentou neste domingo (25) sobre o “primeiro desafio” de Deco, que será fechar a aquisição de Arda Guller, atual jogador do Fenerbahçe, que também já está na mira do Benfica. Deco já tem participado de negociações com Brozovic, da Inter de Milão, da Itália, e também é uma peça importantíssima nas conversas em relação à revelação brasileira Vitor Roque, do Athletico-PR.

Deco jogou pelo Barcelona entre 2004 e 2008, conquistando duas vezes o Campeonato Espanhol, duas Supercopas e uma Liga dos Campeões. O luso-brasileiro tem o objetivo de equilibrar a equipe de Xavi Hernández.