Barcelona deseja a contratação de Harry Kane, do Tottenham, mas estabelece uma condição, afirma jornal

A disputa por Harry Kane pode ser considerada uma das maiores histórias da atual janela de transferência europeia. Segundo o jornal britânico ‘The Athletic’, o Barcelona entrou na briga para contratar o astro inglês do Tottenham, mas com uma condição.

Atualmente, o clube catalão enfrenta dificuldades econômicas que impedem grandes contratações. Com isso, o interesse do Barça pela contratação de Harry Kane somente seguiria se o jogador permanecer no Tottenham até o fim do contrato, em junho de 2024, para chegar à Espanha de graça.

O futuro do camisa 10 é incerto. Isso porque Kane não tem inteção de renovar o vínculo com os Spurs e o time inglês poderia aceitar uma oferta ainda neste ano para não ter o principal jogador deixando o clube de graça.

Na atual janela de transferências, o Bayern de Munique foi o time que mais demonstrou interesse na contratação do atacante, que também tem o Paris Saint-Germain e Manchester United. O clube parisiense, que dentre todos é o que mais tem condições financeiras, estaria interessado por conta de uma possível saída de Kylian Mbappé, também com futuro incerto. Já os Red Devils foram descartados pelo próprio presidente Daniel Levy, que não quer negociar com rival direto.