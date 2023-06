Barbieri teve um dos piores aproveitamentos de um técnico do Vasco nos últimos anos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 10:26 Compartilhe

Maurício Barbieri não é mais o técnico do Vasco. Com o pior início do clube na história do Campeonato Brasileiro – 6 pontos em 11 jogos – e sua maior série sem vitórias na competição em todos os tempos – dez -, o treinador não resistiu no cargo. Ao todo, foram 24 jogos oficiais com nove vitórias, quatro empates e 11 derrotas.



O aproveitamento de apenas 43% dos pontos disputados deixam Barbieri entre os piores desempenhos de um treinador do Vasco nos últimos anos. De 2009 – ano da primeira Série B disputada pelo time – até hoje, foram 34 trabalhos diferentes em São Januário, com alguns nomes se repetindo ao longo do período, como os de Jorginho e Dorival Júnior. Neste ranking, Maurício ocupa apenas a 26ª colocação.



Entre os treinadores que comandaram a equipe em ao menos 20 jogos neste periodo, somente quatro tiveram um rendimento inferior a 50%: Milton Mendes, em 2017, PC Gusmão, em 2010 e 2011, Dorival Júnior, em 2013, e agora Maurício Barbieri. Veja os números completos:



APROVEITAMENTO DOS TÉCNICOS DO VASCO DESDE 2009



1º – Dorival Júnior* – 2009 – 62 jogos – 38 vitórias – 16 empates – 8 derrotas – 69,9% de aproveitamento

2º – Ricardo Gomes – 2011 – 44 jogos – 24 vitórias – 13 empates – 7 derrotas – 64,39% de aproveitamento

3º – Vagner Mancini – 2010 – 19 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 4 derrotas – 61,4% de aproveitamento

4º – Gaúcho – 2012/2013 – 18 jogos – 10 vitórias – 3 empates – 5 derrotas – 61,1% de aproveitamento

5º – Cristóvão Borges – 2011/2012 – 78 jogos – 41 vitórias – 18 empates – 19 derrotas – 60,2% de aproveitamento

6º – Adílson Batista* – 2013/2014 – 52 jogos – 24 vitórias – 21 empates – 7 derrotas – 59,6% de aproveitamento

7º – Jorginho* – 2015/2016 – 87 jogos – 43 vitórias – 24 empates – 19 derrotas – 58,6% de aproveitamento

8º – Jorginho* – 2022 – 10 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 3 derrotas – 56,6% de aproveitamento

9º – Zé Ricardo* – 2022 – 26 jogos – 12 vitórias – 8 empates – 6 derrotas – 56,4% de aproveitamento

10º – Marcelo Cabo* – 2021 – 29 jogos – 13 vitórias – 10 empates – 6 derrotas – 56,3% de aproveitamento

11º – Cristóvão Borges – 2017 – 14 jogos – 7 vitórias – 2 empates – 5 derrotas – 54,7% de aproveitamento

12º – Doriva – 33 jogos – 2015 – 15 vitórias – 9 empates – 9 derrotas – 53,5% de aproveitamento

13º – Gaúcho – 2010 – 10 jogos – 5 vitórias – 1 empate – 4 derrotas – 53,3% de aproveitamento

14º – Joel Santana* – 2014 – 17 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 4 derrotas – 52,9% de aproveitamento

15º – Zé Ricardo – 2017/2018 – 50 jogos – 22 vitórias – 13 empates – 15 derrotas – 52,6% de aproveitamento

16º – Maurício Souza* – 2022 – 7 jogos – 3 vitórias – 2 empates – 2 derrotas – 52,3% de aproveitamento

17º – Ramon – 2020 – 18 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 6 derrotas – 51,8% de aproveitamento

18º – Vanderlei Luxemburgo – 2019 – 37 jogos – 15 vitórias – 12 empates – 10 derrotas – 51,3% de aproveitamento

19º – Paulo Autuori – 2013 – 13 jogos – 6 vitórias – 2 empates – 5 derrotas – 51,2% de aproveitamento

20º – Alberto Valentim – 2018/2019 – 41 jogos – 17 vitórias – 11 empates – 13 derrotas – 50,4% de aproveitamento

21º – Emílio Faro* – 2021/2022 – 12 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 4 derrotas – 50% de aproveitamento

22º – Celso Roth – 2015 – 13 jogos – 6 vitórias – 1 empate – 6 derrotas – 48,7% de aproveitamento

23º – Milton Mendes – 2017 – 27 jogos – 11 vitórias – 6 empates – 10 derrotas – 48,1% de aproveitamento

24º – PC Gusmão – 2010/2011 – 39 jogos – 14 vitórias – 14 empates – 11 derrotas – 47,8% de aproveitamento

25º – Jorginho – 2018 – 10 jogos – 4 vitórias – 1 empate – 5 derrotas – 43,3% de aproveitamento

26º – Maurício Barbieri – 2023 – 24 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 11 derrotas – 43,0% de aproveitamento

27º – Fernando Diniz* – 2020 – 12 jogos – 4 vitórias – 3 empates – 5 derrotas – 41,6% de aproveitamento

28º – Abel Braga – 2020 – 14 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 5 derrotas – 40,4% de aproveitamento

29º – Dorival Júnior – 2013 – 29 jogos – 9 vitórias – 8 empates – 12 derrotas – 40,2% de aproveitamento

30º – Vanderlei Luxemburgo – 2021 – 12 jogos – 3 vitórias – 4 empates – 5 derrotas – 36,1% de aproveitamento

31º – Lisca* – 2021 – 12 jogos – 4 vitórias – 1 empate – 7 derrotas – 36,1% de aproveitamento

32º – Ricardo Sá Pinto – 2020 – 15 jogos – 3 vitórias – 6 empates – 6 derrotas – 33,3% de aproveitamento

33º – Marcelo Oliveira – 2012 – 10 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 6 derrotas – 26,6% de aproveitamento

34º – Celso Roth – 2010 – 5 jogos – 1 vitória – 1 empate – 3 derrotas – 26,6% de aproveitamento



* Técnicos que treinaram o Vasco na Série B