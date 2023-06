Barbieri se pronuncia sobre a saída do Vasco

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 16:50 Compartilhe

Na manhã desta sexta-feira (23), Maurício Barbieri foi informado do seu desligamento do Vasco pela diretoria após a 10ª partida sem ganhar. O ex-técnico teve um dos piores aproveitamentos na história do clube. Barbieri liderou o time em 24 jogos, sendo nove vitórias, quatro empates e 11 derrotas.

William Batista, técnico da equipe sub-20, já foi confirmado como líder para a partida contra o Cuiabá. Também foram dispensados o auxiliar técnico Maldonado e o preparador físico Gustavo Araújo.

Maurício Barbieri se pronunciou sobre o afastamento e agradeceu ao clube.

“Foi uma honra ter a oportunidade de trabalhar em um clube gigante e de uma bonita história como o Vasco da Gama. Infelizmente, os resultados não apareceram. Fico triste por não corresponder à expectativa criada e poder dar alegria à torcida. Mas entrega, esforço e suor não faltaram. Agradeço a todos os atletas, comissão técnica, diretoria e demais funcionários pela dedicação diária. Tenho certeza de que muitos frutos desse trabalho serão colhidos. Desejo muita sorte na sequência da temporada.”

O time carioca agora procura com cuidado um novo técnico e busca um nome com experiência. O Vasco está na penúltima posição da tabela do Brasileirão, com apenas 6 pontos, e se encontra na zona de rebaixamento desde a 7ª rodada.