Baran e Miiller se emocionam com títulos do Sand Series de Brasília

A festa foi brasileira na decisão do ITF Sand Series Brasília Classic Decathlon’23, apresentado pelo Banco BRB. Na noite deste sábado (17), o catarinense André Baran e o russo Nikita Burmakin comemoraram o título no masculino.

E a paranaense Rafa Miiller e a venezuelana Patty Diaz foram as campeãs no feminino. O torneio está sendo realizado nas quadras da PlayTennis, centro esportivo localizado na Arena BRB BSB, no Distrito Federal.

Baran – número 1 do Brasil e quinto no ranking mundial – e Nikita – sexto do mundo -, cabeças de chave número 3, derrotaram na final, na quadra central, os cabeças 2, o francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spoto, três e quatro do mundo, de virada, por 5/7, 6/3 e 10-7, em 1h40min. Este foi o segundo Sand Series da dupla – venceu também em Ribeirão Preto (SP) em abril – que no ano passado foi vice-campeã em Brasília.

“Muito feliz com essa vitória. Gratidão de estar aqui. Quero agradecer muito a minha equipe, ao Praia Clube, a todos que sempre estão do meu lado. Obrigado, Nikita. Trabalhamos muito para chegar a este título, treinamos em três períodos. Agradeço a todos que torceram, por essa energia positiva. Também parabenizar os adversários, um jogo de alto nível, e ao Gianotti que no próximo ranking aparecerá como número 1 do mundo”, afirmou um emocionado Baran.

Nikita também não escondeu a emoção. “Uma final difícil. Fomos ficando fortes e jogamos de forma agressiva. Muito feliz com o resultado. E deixo aqui meus parabéns à organização do torneio. Nos vemos no próximo ano”, observou Nikita.

Este é o 24º título da carreira de Baran. Juntos, Baran e Nikita comemoraram a terceira conquista do ano – campeões também em Abu Dhabi e em Ribeirão Preto. Agora, são cinco títulos da parceria, três BT 400 e dois Sand Series.

Outra vitória brasileira – No feminino, as cabeças de chave 1, a brasileira Rafa Miiller e a venezuelana Patty Diaz confirmaram o favoritismo para conquistar o seu primeiro título no Distrito Federal, sem perder nenhum set. Na final, Rafa e Patty – que dividem o terceiro lugar no ranking mundial – derrotaram as italianas Flaminia Daina e Nicole Nobile, cabeças 2, nove e cinco do mundo, por 6/3 e 6/3, em 1h13min.

“Ainda sem acreditar que somos campeãs. Primeira vez que ganhamos em Brasília, queríamos muito esse título. Estou muito feliz. Obrigada à torcida por todo o apoio”, comemorou Rafa. “Não consigo descrever a sensação que estou sentindo. Muito feliz com essa conquista. Estava um pouco tensa ao longo do jogo, mas deu tudo certo”, destacou Patty.

Resultados que confirmam a força do Beach Tennis do País. De 2021 para cá, o registro é de um aumento de quase 200% no número de praticantes, chegando a 1,1 milhão atualmente, dos 2 milhões que jogam em todo o mundo, colocando o Brasil como centro mundial da modalidade.

Ao longo do sábado, as semifinais – O sábado começou com a disputa das semifinais da chave principal, no feminino e no masculino. As mulheres foram as primeiras a entrar em quadra e as duas principais duplas favoritas confirmaram e garantiram um lugar na decisão marcada para a noite. Rafa e Patty derrotaram as brasileiras Sophia Chow e Vitória Marchezini – cabeças 3 – por 7/5 e 6/2. No outro jogo, Flaminia e Nicole venceram a italiana Sofia Cimatti e a espanhola Eva Palos – cabeças 4 – por 6/1 e 6/3.

No masculino, em um tie-break com muita emoção, em que viraram para chegar à segunda final seguida em Brasília, Baran e Nikita marcaram 6/1 e 7/6 (8-6) na dupla número 1 do mundo, o italiano Michele Cappelletti e o espanhol Antomi Ramos – campeões em 2022. Baran e Nikita devolveram a derrota do ano passado, quando foram vice-campeões. Em seguida, Gianotti e Spoto garantiram vaga na decisão: 6/3 e 6/4 no brasileiro Victor Amorim e no italiano Federico Galeazzi.

Torneio termina neste domingo com os amadores – Em um espaço de mais de 10 mil m², especialmente montado para o torneio, o evento vem trazendo, desde quarta-feira (14), além das partidas, áreas de relacionamento e entretenimento exclusivas, Boulevard com grandes marcas, ativações com diversos brindes e a realização de ações sociais, ambientais e de fomento ao esporte. A expectativa é da presença de um total de 12 mil pessoas ao longo do torneio, que termina neste domingo (18). Entre 8h e 18h estarão em quadra os amadores, com a definição dos campeões das diferentes categorias.

O ITF Sand Series Brasília Classic Decathlon’23 é o maior evento oficial de Beach Tennis do mundo. O torneio conta com um total de 700 atletas inscritos, entre profissionais e amadores, vindos de 13 países: Argentina, Brasil, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Itália, Japão, Letônia, Porto Rico, Portugal, Rússia e Venezuela.

É a sua terceira edição – um dos quatro torneios do calendário considerados como Grand Slam da modalidade -, que tem chancela da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e da International Tennis Federation (ITF), com premiação total de U$ 50 mil (cerca de R$ 245.000,00).

O World Tour Sand Series Classic engloba as competições mais importantes e com maior premiação do Beach Tennis, assim como são os Grand Slams do tênis. E o Brasil é o único que sedia dois torneios Sand Series: Ribeirão Preto (SP) e Brasília. França, Espanha, Alemanha e Estônia recebem os outros quatro. Dos 10 maiores campeonatos do calendário, entre Sand Series e BT 400, cinco são no Brasil.

O ITF Sand Series Brasília Classic Decathlon’23, apresentado pelo Banco BRB, tem patrocínio máster da Decathlon, patrocínio de Melia Brasil XXVI, SESC DF, Alto Giro e Corona, apoio da PlayTennis, Arena BSB BRB, Gatorade, Pepsi Black, Frooty Açaí, Grupo Lig e GDF – Governo do Distrito Federal. É um evento oficial da International Tennis Federation, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Brasiliense de Tênis, com a realização da ABAE – Associação Brasiliense de Apoio ao Esporte – e promoção da Zenith Marketing.

Programação

– Domingo, 18/06 – 8h às 18h – Categorias amadoras

