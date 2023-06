Baran é campeão em Uberlândia (MG). Chow e Marchezini vencem no feminino

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 14:01 Compartilhe

Em um torneio realizado em sua ‘casa’, o Praia Clube, André Baran conquistou o título do BT 400 de Uberlândia. Na final disputada na noite deste sábado (24), na cidade mineira, o catarinense Baran e o parceiro russo Nikita Burmakin – cabeças de chave 3 – derrotaram o francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spoto – dupla número 1 do mundo -, de virada, por 1/6, 6/4 e 10-5.

“Essa vitória foi resultado de muito trabalho duro. Sabíamos que seria um jogo difícil. Perdemos o primeiro set em que os adversários foram impecáveis, mas não desistimos. Lutamos até o final e conseguimos a vitória. Agradeço a Deus por mais essa vitória, meus patrocinadores, time, todos que torcem por nós, a torcida e carinho da galera de Uberlândia e região. É maravilhoso jogar no Brasil e melhor ainda ter essa vitória na minha nova casa, Praia Clube. Meu parceiro Nikita pela luta e trabalho em equipe, ele foi fenomenal do meu lado. E quero parabenizar os adversários, que são a melhor dupla do mundo atualmente. É isso. Passo a passo podemos chegar lá”, afirmou um emocionado Baran, que tem o patrocínio da Havan, Praia Clube, Azambuja Mais, Qualicoco, Alto Giro, Herbalife, Grupo Urca, Oakley e Shark.

Baran – número 1 do Brasil e quinto do mundo – e Nikita – sexto do ranking mundial – comemoraram o segundo título seguido – na semana passada foram campeões do Sand Series de Brasília também derrotando Gianotti e Spoto na final. No ano passado, dupla ficou com o vice em Uberlândia.

Este é a 24ª conquista da carreira de Baran. E a quarta de Baran e Nikita juntos no ano – campeões também em Abu Dhabi, em Ribeirão Preto e em Brasília. Agora, são seis títulos da parceria, quatro BT 400 e dois Sand Series.

“Temos feito um trabalho muito focado, fortalecendo a dupla. E este jogo foi um grande desafio para nós. Duas semanas, dois títulos. Estou muito feliz”, destacou Nikita.

No feminino o título ficou com Sophia Chow e Vitória Marchezini que derrotaram na final a dupla número dois do mundo de Rafaella Miiller e Patrícia Diaz por 6/0 6/3. Esta é a sétima conquista no ano para Marchezini e sua maior na carreira. Chow levanta o segundo caneco e vence seu segundo BT 400 na carreira.