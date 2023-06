Bale dá conselhos para Messi sobre MLS: ‘Aceitam melhor as derrotas’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 16:11 Compartilhe

Aos 35 anos, Lionel Messi jogará no Inter Miami e fará sua estreia pelo novo clube em julho. O astro argentino recebeu conselhos de outra estrela que deixou o futebol europeu após anos de sucesso para atuar no futebol dos Estados Unidos, o galês Gareth Bale. O ex-jogador do Real Madrid foi contratado pelo Los Angeles FC em junho de 2022 e foi seu último time antes de se aposentar em janeiro aos 33 anos de idade.

Bale ressaltou que, na MLS, a pressão é muito menor e ofereceu conselhos à Messi. Os dois foram rivais durante o período em que atuaram na LaLiga. O galês defendeu o Real Madrid entre 2013 e 2022, enquanto o argentino foi jogador do Barcelona por quase duas décadas, sendo revelado em 2004 e deixando o clube catalão em 2021 para se juntar ao Paris Saint-Germain.

+ Cristiano Ronaldo faz lobby, e Al-Nassr se aproxima de acerto com Luís Castro, técnico do Botafogo, afirma imprensa árabe

– É muito mais tranquilo. Quando você perde no Real Madrid, parece o fim do mundo. Você é crucificado. Você se sente mal. Você volta para casa e não fica feliz. Aqui eles aceitam mais a derrota. Não tem consequência. Aqui você não tem rebaixamento. Quando você perde um jogo, você levanta a cabeça e joga o próximo. Eles aceitam muito mais a derrota por aqui. Eles sabem perder, mas comemoram muito mais quando você vence. Ele (Messi) com certeza vai gostar – disse Bale, em entrevista ao canal “BT Sport”.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Bale entrou em campo pelo LAFC em 14 partidas, marcando três gols. O ex-atacante defendeu a seleção do País de Gales na Copa do Mundo do Qatar, a primeira participação do país em Mundiais desde 1958. Messi, que disputou a Data-Fifa pela Argentina, terá um breve período de férias antes de fazer sua estreia pelo Inter Miami, a partir do próximo mês de julho.

E MAIS: