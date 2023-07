Baindl vinga Zhang, bate Toth e manda recado para chinesa em Budapeste

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 13:35 Compartilhe

A ucraniana Kateryna Baindl, 100ª da WTA, é mais uma tenista que não escondeu sua revolta diante do comportamento da húngara Amarissa Toth, 548ª, diante da chinesa Shuai Zhang, que na primeira rodada abandonou o jogo revoltada com a arbitragem.

Em quadra, Baindl enfretou uma torcida menos hostil que Zhang e precisou de 1h18 para se impor diante da Amarissa com placar de 6/3 6/1.

Ao fim do jogo, o entrevistador do torneio, falando com a ucaniana, destacou o comportamento da torcida e ela aproveitou a oportunidade de se colocar, como a maioria das colegas de cicuito ao lado de Zhang: “Eu só quero dizer que espero que eles continuem justos e que Shuai Zhang se sinta melhor. Esperamos vê-la de volta (às quadras) em breve. Ela é uma jogadora inacreditável, muito respeitosa e uma ótima pessoa. Há muito a aprender com ela”, disparou.

Na próxima rodada Baindl encara outra tenista da casa, a experiente Fanny Stollar, 441ª, que vem de vitória diante da alemã Tatjana Maria, 67ª, com placar em 6/3 2/6 7/6 (8-6).