Baiana Luana Paiva recebe convite e joga 1º torneio profissional no ENGIE OPEN em Feira de Santana (BA)

A nova geração do tênis feminino estará presente no ENGIE Open – ITF W60 de Feira de Santana. A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) confirmou, neste domingo, os wild cards (convites) para Carolina Bohrer Martins, Pietra Rivoli, Luana Paiva e Olívia Carneiro, todas atletas entre 15 e 17 anos, que irão jogar a chave principal do torneio, que vai até o próximo sábado (5), nas quadras rápidas da Academia de Beach Tennis e Tênis Smash. A competição conta com a parceria da SUDESB e da SETRE – Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia.

A baiana Luana Paiva, 17, terá sua primeira oportunidade de disputar um torneio profissional na carreira. “Primeiramente queria agradecer por essa oportunidade única e especial de estar presente! É realmente uma sensação incrível poder jogar esse torneio, ainda mais em casa com minha família e amigos me assistindo e me apoiando. Estou muito feliz e animada, tenho certeza que vai ser uma experiência incrível e que vou tentar aproveitar da melhor forma possível”, destacou.

Tenista juvenil número 1 do Brasil e 83ª do ranking feminino júnior da ITF, Olívia Carneiro, 17, chega ao sexto torneio profissional e vê a transição para o profissional como uma etapa crucial da carreira. Para ela, receber o convite ajuda nesse processo. “Quanto mais cedo entramos em contato com o tênis profissional, melhor. Assim nos habituamos com as rotinas e o principal, que é jogar entre as melhores atletas”, disse.

Campeã com o Time Brasil BRB no Sul-Americano de 14 anos, no ano passado, Pietra Rivoli, 15, recebeu o convite e já traçou uma meta: vencer a segunda partida no circuito profissional. “Venho de um bom período de treinamentos, onde pude me adaptar bem à região e se eu estou aqui, é porque posso ganhar uma partida. Independente de quem enfrentar, vou dar tudo de mim para conseguir”, comentou a gaúcha, que participou da Semana de Treinamento Feminino, organizado pela CBT, ao lado de Olívia, Carolina, Carolina Meligeni, Ana Candiotto e Isabeli Andreola.

O ENGIE OPEN – ITF W60 Feira de Santana tem o patrocínio da ENGIE Brasil e do Banco BRB. Realização – Confederação Brasileira de Tênis e Federação Bahiana de Tênis. Parceria – SUDESB e da SETRE – Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia. Apoio – Academia Smash.