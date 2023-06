Bahia x Palmeiras: onde assistir, prováveis escalações e desfalques do jogo pelo Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 17:24 Compartilhe

Bahia e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão segue em busca de alcançar a liderança do Brasileirão, estando dois pontos atrás do líder Botafogo, enquanto o Tricolor de Aço visa o meio da tabela para ficar ainda mais longe da zona de rebaixamento.

Único invicto até aqui, o Alviverde venceu o rival São Paulo por 2 a 0 na última rodada, no Morumbi, e permaneceu na segunda posição da tabela com 22 pontos. Enquanto isso, o Tricolor de Aço vem de empate em 2 a 2 com o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, e é o 15º colocado com apenas nove pontos conquistados.

Apesar do retorno de Gustavo Gómez, o técnico Abel Ferreira não deve poder contar com Weverton, Raphael Veiga e Rony, que disputam o amistoso da Seleção Brasileira contra Senegal nesta terça, em Lisboa, e Piquerez, que está com a seleção uruguaia e enfrenta Cuba nesta quarta, em Montevidéu. A expectativa é que o zagueiro Murilo, recuperado de luxação no ombro, esteja entre os relacionados da partida.

Enquanto isso, o treinador Renato Paiva não terá a sua disposição os atacantes Biel e Jacaré, que estão lesionados e continuam em tratamento, e o lateral Ryan, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro e cumprirá suspensão.

Veja todas as informações da partida:

BAHIA x PALMEIRAS

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data e hora: 21/6/2023, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa-MG)

Onde assistir: Globo, Premiere e em tempo real no LANCE!

BAHIA: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Thaciano, Rezende e Chávez; Cauly, Everaldo e Kayky. Técnico: Renato Paiva.

Desfalques: Biel e Jacaré (lesionados) e Ryan (suspenso)

Pendurados: Ademir, Cicinho e Kanu

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino e Bruno Tabata (Luis Guilherme); Artur, Dudu e Endrick (López). Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Atuesta (lesão no joelho direito), Marcos Rocha (edema na coxa esquerda), Weverton, Rony, Raphael Veiga e Piquerez (com suas seleções)

Pendurados: Mayke, Gabriel Menino e Jhon John

