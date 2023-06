Azpilicueta pede para sair do Chelsea e está próximo de acertar com clube italiano, afirma jornalista

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 17:47 Compartilhe

O Chelsea pode ter mais uma saída confirmada nesta janela de transferência europeia. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o lateral-direito Azpilicueta pode ser anunciado pela Inter de Milão em breve. O vínculo com o clube italiano seria por dois anos.

Desejo antigo do Barcelona, Azpilicueta, de 33 anos, renovou com o clube inglês em 2022 por duas temporadas. A um ano do término do vínculo, o jogador teria solicitado a sua saída à diretoria em busca de novos desafios. Nos próximos dias, ‘Azpili’ vai viajar para Milão para realizar os exames médicos.



A passagem pelo Chelsea já soma 11 anos, sendo o jogador mais antigo do atual elenco. Ao todo, soma 508 partidas, 17 gols e 47 assistências, além de nove títulos, incluindo a Champions League, em 2021.