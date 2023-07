Austrália x Irlanda: onde assistir, horário e prováveis escalações da partida pela Copa do Mundo Feminina

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/07/2023 - 17:49 Compartilhe

A Copa do Mundo Feminina 2023 vai começar e, nesta quinta-feira (20), a seleção de um dos países-sedes vai entrar em campo. A Austrália vai enfrentar a Irlanda às 7h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Sydney, em Sydney, em busca dos três pontos diante dos seus torcedores com a expectativa de ver uma campanha com o título inédito.

As ‘Matildas’ buscam o título em casa

A seleção australiana, conhecida como as “Matildas”, chega para a partida com a pressão de vencer diante de um público de mais de 80 mil pessoas. Com um histórico de desempenhos positivos, tendo se classificado para a fase eliminatórias nos últimos quatro mundiais, a seleção australiana se mostra determinada a brilhar na Copa do Mundo Feminina de 2023.

O espírito guerreiro

Com um futebol competitivo e uma defesa sólida, as jogadoras irlandesas estão prontas para enfrentar o desafio de representarem o país na primeira Copa do Mundo Feminina. Para elas, é a oportunidade de deixar uma marca na história do esporte e inspirar uma nova geração de talentos.

FICHA TÉCNICA

Austrália x Irlanda

Data e horário: quinta-feira, 19/07/2023, às 7h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Sydney, em Sydney (AUS)

Onde assistir: CazéTV e Fifa+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AUSTRÁLIA (Técnico: Tony Gustafsson)

Mackenzie Arnold; Stephanie Catley, Alanna Kennedy, Clare Hunt e Ellie Carpenter; Katrina Gorry, Kyra Cooney-Cross, Cortnee Vine e Hayley Raso; Samantha Kerr e Caitlin Foord

IRLANDA (Vera Pauw)

Courtney Brosnan; Katie McCabe, Megan Connolly, Louise Quinn, Niamh Fahey e Heather Payne; Ciara Grant, Ruesha Littlejohn, Sinead Farrelly e Marissa Sheva; Kyra Carusa