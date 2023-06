Audiência: Globo atropela Band em comparação de transmissões do Brasileirão Feminino

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 21:32 Compartilhe

A Globo passou por cima da Band na comparação de audiência da transmissão do Campeonato Brasileiro Feminino. Com a exibição das quartas de final, a emissora carioca alcançou 36,7 milhões de pessoas, número maior do que o atingido pela empresa paulista no ano passado.

Em 2022, a Band alcançou 31,1 milhões de pessoas na transmissão de 20 jogos da competição. Neste ano, a Globo conseguiu superar a marca com apenas seis confrontos: São Paulo x Palmeiras, Flamengo x Santos, e Internacional x Ferroviária, em partidas de ida e volta.

No último final de semana, 18 milhões de pessoas passaram pela Globo para assistir aos jogos. São Paulo, Santos e Ferroviária se classificaram para as semifinais, assim como o Corinthians, que garantiu vaga ao derrotar o Cruzeiro nesta segunda, com transmissão do Sportv.

O Brasileirão Feminino agora dá uma pausa para a disputa da Copa do Mundo, que ocorre entre julho e agosto. A convocação da Seleção Brasileira, que será feita pela técnica Pia Sundhage, ocorre nesta terça-feira, na sede da CBF, a partir das 16h (horário de Brasília).

