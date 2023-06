Atuando em clube da primeira divisão de Portugal, zagueiro quer repetir sucesso do conterrâneo Tiquinho Soares no país

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 12:16 Compartilhe

O zagueiro paraibano Matheus Lucena faz parte do elenco sub-19 do Moreirense, de Portugal, que acabou de conquistar o acesso para a elite do futebol no país. Partindo para a segunda temporada pelo clube, ele já dá os passos para tentar se tornar um atleta profissional na Europa, lugar onde a maioria dos jogadores desejam atuar na carreira. Em terras lusitanas, o defensor sonha repetir o sucesso do conterrâneo Tiquinho Soares, atacante destaque do Porto durante quatro anos, sendo bicampeão nacional, e que atualmente defende as cores do Botafogo.

– Observo Tiquinho Soares como exemplo e que sem dúvidas foi um jogador que fez história no Porto. Tenho muitos objetivos semelhantes, como jogar a maior competição de futebol da Europa, que é a Liga dos Campeões, e atuar em um grande clube da primeira divisão do Campeonato Português – projetou Matheus Lucena.

Antes de desembarcar no Moreirense, Matheus começou no futsal em João Pessoa aos cinco anos. Após isso, migrou para o campo e chegou a vestir a camisa do Juventude no sub-14.

– No Juventude fui campeão da tríplice coroa, que envolve Campeonato Gaúcho, Campeonato Municipal e Copa Sesc. Depois voltando para a Paraíba tive passagem por clubes da minha cidade, como CSP e Santos de Tereré, onde fiz meu último campeonato Paraibano Sub-17 – relembrou.

Matheus chegou ao Moreirense em 2022 para a categoria sub-19. No clube, ele já foi campeão de duas competições em Portugal: AF Braga Divisão de Honra e AF Braga 1ª Divisão Distrital. Atualmente, ele mora no país com os pais e também tem a companhia de um profissional de educação física colaborando em sua preparação.

– O meu primeiro contato com o futebol europeu foi através do Estrela da Amadora, clube de Lisboa e da primeira divisão portuguesa. Eles assistiram um DVD com os melhores momentos e me convidaram para uma avaliação. Fiquei quase duas semanas. Mesmo sendo aprovado nessa avaliação tive que me mudar de Lisboa para Famalicão, onde tive a oportunidade de fazer uma avaliação no Moreirense, clube também da primeira divisão portuguesa. Fui aprovado e estou seguindo mais uma temporada no clube, indo para segunda temporada. Quero chegar ao profissional. Esse é o meu objetivo e conto com uma rede de suporte para atingir o meu objetivo – finalizou.