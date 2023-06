ATUAÇÕES: Veiga vai mal e perde pênalti na derrota do Palmeiras para o Botafogo pelo Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 18:14 Compartilhe

O Palmeiras foi derrotado para o Botafogo por 1 a 0 na tarde deste domingo (25), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Alvinegro foi marcado por Tiquinho Soares, aos 28 minutos do primeiro tempo. Porém, aos 36′ da segunda etapa, Raphael Veiga perdeu pênalti que poderia ter deixado tudo igual no placar. Com o resultado, o Alviverde caiu para a terceira colocação do Brasileirão com 22 pontos, oito a menos que o Alvinegro, líder da competição. Veja as notas do Lance!.