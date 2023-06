Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 23:56 Compartilhe

O Palmeiras foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (21), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Verdão não teve nenhuma atuação de destaque, Thaciano, nos acréscimos da partida, fez bela jogada e marcou o gol da vitória do Tricolor de Aço. Com o resultado, o Alviverde perdeu a sua invencibilidade no Brasileirão e aumentou a distância para o líder Botafogo. Veja as notas do Lance!.