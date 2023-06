Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 22:22 Compartilhe

O Santos não teve bom desempenho (mais uma vez) na noite desta quarta-feira (21), diante do Corinthians, na Vila Belmiro. A equipe treinada por Odair Hellmann foi derrotada por 2 a 0 pelo rival, na 11ª rodada do Brasileirão, e praticamente só teve destaques negativos no confronto. Veja as notas da partida!

E MAIS: