Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 23:11

!ALÍVIO! Enfim o Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Com gol de Jair, o Cruz-Maltino ganhou do Cuiabá, por 1 a 0, no Estádio Luso-Brasileiro. Inclusive, o volante foi o grande personagem da partida por marcar o gol do desafogo. Confira as notas de cada jogador.