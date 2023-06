Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 20:37 Compartilhe

Neste domingo (25), o Flamengo venceu o Santos por 3 a 2, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida do Rubro-Negro não foi marcada por muitas inspirações, mas o resultado foi o suficiente para fazer o time voltar ao G-4. Com show de Gerson, que deu três assistências, veja notas dos jogadores.