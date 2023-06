ATUAÇÕES: Gabriel Neves vai do inferno ao céu e Luciano comanda virada do São Paulo contra o Athletico-PR

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 21:04 Compartilhe

O São Paulo voltou da pausa pela Data Fifa com vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, no Morumbi, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. No começo do primeiro tempo, Vitor Roque aproveitou pane no sistema defensivo são-paulino e abriu o placar. Em seguida, Gabriel Neves, que havia falhado, acertou bonito chute dentro da área e igualou o marcador. Na volta do intervalo, as substituições de Dorival Jr surtiram efeito, e Luciano virou a partida com lindo chute colocado. Veja as notas do Tricolor na partida.

