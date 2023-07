Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/07/2023 - 23:40 Compartilhe

Renato Augusto (mais uma vez) foi decisivo para o Corinthians. O camisa 8 fez os dois gols do Timão na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Veja as notas dos jogadores do Timão no Majestoso!

