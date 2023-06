Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 18:10 Compartilhe

O Corinthians enfrentou muitas dificuldades no setor defensivo na derrota para o Athletico-PR, por 1 a 0, na Arena da Baixa. Cássio foi o grande destaque do time na partida, salvando duas situações claras de gol do Furacão. Já o aniversariante Caetano, teve uma atuação ruim, e falhou ao deixar Vitor Roque sozinho para abrir o placar.