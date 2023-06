Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 20:37 Compartilhe

O Santos perdeu para o Flamengo por 3 a 2, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mendoza e Rodrigo Fernández marcaram para o Peixe, mas com gols de Cebolinha, Everton Ribeiro e Pulgar, o Rubro-Negro levou a melhor e conquistou os três pontos. A defesa santista foi o ponto fraco do time, com muitos espaços cedidos ao ataque flamenguista, com falhas em todos os gols sofridos.