Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 23:31 Compartilhe

O São Paulo venceu o Tigre (ARG), por 2 a 0, na noite desta terça-feira (27), pela última rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Tricolor encerra a fase de grupos invicto, com cinco vitórias e um empate. Dorival Júnior escalou uma equipe mista, e coube aos ‘Crias de Cotia’ resolverem a partida, com gol de Juan e assistência de Rodriguinho. Welington Rato fechou o placar.