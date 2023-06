Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 22:40 Compartilhe

Em uma noite que terminou com protesto e confusão, o Corinthians conseguiu conquistar a vitória diante do Santos. Ruan Oliveira foi o destaque coletivo do Timão, pois deu uma assistência que resultou no gol de Yuri Alberto e também realizou o passe que resultou no gol contra de João Lucas.

