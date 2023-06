ATUAÇÕES: Carlos Miguel e Crias do Terrão roubam a cena em vitória do Corinthians na Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 23:29 Compartilhe

O Corinthians encerrou sua participação na Libertadores com vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool-URU, na Neo Química Arena. Matheus Araújo, Felipe Augusto e Adson marcaram os gols corintianos, enquanto o goleiro Carlos Miguel defendeu um pênalti no segundo tempo. Vanderlei Luxemburgo apostou em uma escalação alternativa e muitas Crias do Terrão se destacaram contra os uruguaios. Veja as notas dos jogadores do Timão na partida no gráfico abaixo.

