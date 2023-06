Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 23:24 Compartilhe

Nesta quarta-feira (28), o Flamengo goleou o Aucas por 4 a 0, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, e garantiu a classificação para as oitavas de final. O Rubro-Negro passou em segundo lugar do Grupo A, com 11 pontos. O Racing ficou com a primeira posição, com 13.

Bruno Henrique e Victor Hugo foram os grandes nomes da goleada desta quarta-feira. Veja as notas do LANCE! para os jogadores do Flamengo: