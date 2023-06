Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 23:07 Compartilhe

O São Paulo perdeu muitas chances na derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. Rafinha acabou marcando o gol contra, que decidiu a partida a favor da Raposa. No ataque, Nestor e Calleri tiveram boas oportunidades, mas não marcaram, parando na grande atuação do goleiro Rafael Cabral.