ATUAÇÕES: Apenas Vini Jr. se salva em atuação desorganizada e sem norte da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira fez seu segundo amistoso nesta Data Fifa e acabou derrotado por Senegal por 4 a 2, nesta terça-feira (20), em Lisboa. Ainda sem treinador efetivo, o Brasil se mostrou um time desorganizado e sem norte, muito dependente de Vini Jr., único que se salvou com seu desempenho no estádio José Alvalade. A atuação da Amarelinha mostra bem o momento da equipe, que parece perdida até que se contrate um novo treinador, que deve chegar somente em 2024. Confira as notas de cada jogador:

