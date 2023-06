Atriz Jade Picon abre o jogo sobre suposto affair com zagueiro brasileiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 18:21 Compartilhe

A atriz e ex-BBB Jade Picon teve o nome ligado a um jogador brasileiro nos últimos dias. Nas redes sociais, surgiram boatos de um possível affair da influenciadora com o zagueiro Rodrigo Guth, do Fortuna Sittard, da Holanda. Após a repercussão do assunto, a modelo desmentiu as informações.

– Das bocas que eu beijei nessa viagem nenhuma é brasileira. Mais uma vez meu nome envolvido em fake news. Estou vivendo, estou feliz e isso faz parte da vida que eu escolhi para mim, então nem abala a minha vibe, mas é sempre bom lembrar: não acreditem em nada na internet que não tenha prova concreta. Falar, qualquer um fala. Saí do Brasil para explorar coisas novas gente (risos) – escreveu Jade.

Jade Picon viajou para a Europa nos últimos dias junto a cantora Anitta e a campeã do BBB 21, Juliette. Aos 22 anos, Rodrigo Guth atuou nas categorias de base do Coritiba e também somou passagens por Atalanta e Pescara, na Itália, e NEC, na Holanda.

Rodrigo Guth também passou pelas categorias de base da Seleção Brasileira Sub-17 e Sub-20. Influenciadora com milhões de seguidores nas redes sociais, Jade Picon somou relacionamento com o atleta Paulo André no BBB 22. O namoro, no entanto, não foi para frente após o confinamento.

