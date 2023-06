Atores donos de ‘sensação’ do futebol inglês investem mais de R$ 1 bi na Fórmula 1

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 19:12 Compartilhe

Os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney parecem estar gostando dos investimentos recentes na área do futebol, com o sucesso do Wrexham FC no futebol inglês, e já foram em direção a uma nova área no segmento esportivo: a Fórmula 1.

Através de um acordo com um grupo de investidores, os atores adquiriram 24% das ações da francesa Alpine por um valor estimado em £ 171 milhões (cerca de R$ 1,03 bilhão na cotação atual).

Além dos atores, é claro, o grupo de investidores é formado por um conjunto de três empresas: Otro Capital, RedBird Capital Partners e Maximum Effort Investments.

A expectativa é de que a entrada dos atores, principalmente após o sucesso com o Wrexham, dispare os números da Alpine — que representa a divisão esportiva da Renault — nas redes sociais.

Segundo Laurent Rossi, CEO da equipe francesa, o novo investimento será importante para acelerar os planos da equipe e para buscar o tão aguardado salto de rendimento no grid da Fórmula 1.

– Essa associação é um passo importante para melhorar a nossa performance em todos os níveis. O grupo de investidores, como players internacionais com um histórico consistente na indústria esportiva, irá trazer sua experiência para maximizar nossa estratégia de marketing e mídia. Além disso, a receita extra gerada vai ser reinvestida na equipe, para acelerar nossos planos e alcançar as principais equipes em relação à estrutura e equipamentos de primeira qualidade – destacou Rossi.

Depois de terminar na quarta posição no Mundial de Construtores do ano passado, a Alpine esperava dar um passo à frente em 2023. Apesar de ter conseguido boas apresentações este ano, como no pódio de Esteban Ocon em Mônaco, o salto não veio.

Atualmente, a equipe ocupa a quinta posição entre as dez que participam do campeonato, com 44 pontos conquistados — 29 de Ocon e 15 de Pierre Gasly.

Se as concorrentes que aparecem abaixo não assustam, já que a McLaren, sexta colocada, tem apenas 17 pontos, a distância para a Ferrari — quarta — já é de 60 tentos.

Vale destacar que a Alpine, que possui base em Enstone, é uma das equipes fornecedoras de motores da Fórmula 1, ao lado de Red Bull — que ainda usa a propriedade intelectual da Honda —, Mercedes e Ferrari.

Entretanto, o motor Renault fabricado pela escuderia francesa é o único sem clientes no grid. Por outro lado, a Ferrari fornece para Alfa Romeo e Haas, enquanto a Mercedes fabrica para McLaren, Aston Martin e Williams. Por fim, a AlphaTauri também usa a unidade de potência Honda.