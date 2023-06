Ator comete gafe na apresentação de Valencia no Internacional: ‘Pessoal do Grê…’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 0:04 Compartilhe

Com grande festa, o Internacional apresentou o atacante Enner Valencia, nesta segunda-feira. No ginásio Gigantinho, o ator Zé Victor Castiel, que comandava o evento, cometeu uma gafe e quase falou o nome do rival Grêmio. O artista foi vaiado logo na sequência.

– Uma maneira especial de chamar o Enner Valencia para o palco. Vamos fazer o seguinte: esse pessoal aqui grita “Va”, pessoal do “Grê”… do meio, grita “Len”, e o pessoal de lá grita “Cia” – disse o ator.

A situação repercutiu nas redes sociais e torcedores do Grêmio não perdoaram o rival. Valencia foi apresentado com o ginásio lotado em Porto Alegre, em evento transmitido ao vivo pelo clube. O equatoriano de 33 anos fechou com o Internacional por três anos.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Revelado pelo Emelec, Valencia passou por Pachuca-MEX, West Ham-ING, Everton-ING, Tigres-MEX e Fenerbahçe-TUR até chegar ao Internacional. O jogador foi um dos destaques da seleção equatoriana na última Copa do Mundo, no Qatar, com três gols.

+ Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!