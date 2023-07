Atmosfera perfeita! Torcedoras da Austrália celebram vitória na estreia da Copa: ‘Foi brilhante’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 14:21 Compartilhe

A Austrália fez história ao vencer a Irlanda na estreia da Copa do Mundo Feminina na manhã desta quinta-feira (20). A seleção anfitriã agitou e emocionou a todos que estavam presentes no Estádio Olímpico, em Sydney. O país, que é considerado o lar dos cangurus, teve um jogo duro contra a Irlanda, mas se sobressaiu em triunfo apertado, por 1 a 0.

As torcedoras australianas presentes do local, declararam a sua felicidade pelo feito da seleção e uma delas também disse que estava grata de assistir a partida com sua filha, que estava fazendo aniversário.

A seleção anfitriã e a europeia já estrearam no primeiro dia da competição. A Seleção Brasileira inicia a sua caminhada na próxima segunda-feira (24), às 8:00 (Horário de Brasília).

