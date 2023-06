Atlético-MG já tem nova previsão para apresentar projeto da SAF ao Conselho Deliberativo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 20:13 Compartilhe

O Atlético-MG pretende apresentar o projeto da SAF ao Conselho Deliberativo até a segunda quinzena de julho de 2023. O novo prazo foi traçado por Bruno Muzzi, CEO do Galo e da Arena MRV, que revelou, também, que o clube alvinegro está na fase de trocas de documentações com os possíveis investidores.

– Estamos na fase de trocas de documentos com possível investidor. São muitas discussões. São dois documentos principais (…) Eu já tive outras expectativas de finalizar em março/abril. Mas meu próximo cenário é convocar o conselho do Atlético no meio de julho – afirmou, em entrevista à CNN Esportes.

O Atlético-MG traça um perfil diferente de SAF, quando comparado aos outros times brasileiros. Ao que tudo indica, o Galo terá uma holding composta por várias empresas como investidor majoritário. Nas contas alvinegras, 100% das ações do clube valem 2,8 bilhões, mas não está nos planos ceder esse percentual. No máximo, 70 ou 75% seriam vendidos, com proporcionalidades do centro de treinamento e da Arena MRV.

– A SAF do Atlético é um pouco diferente. Temos uma dívida muito elevada. O Atlético não deve ir para o modelo de concentração de dívida na associação. A gente deve seguir diferente. Essa dívida tem que ser completamente paga, seja em um, dois, quatro anos. Será responsabilidade de SAF (…) A partir do momento que acontecem os aportes, o investidor aumentará a participação da SAF, chegando na casa dos 70%-75% – complementou Muzzi.

