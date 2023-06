Atlético-MG fecha acordo para quitar dívida com André Cury; veja forma de pagamento

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 19:22 Compartilhe

O Atlético-MG divulgou, nesta terça-feira, 20 de junho, que assinalou um acordo para quitar uma dívida milionária pendente com o empresário André Cury. O valor pago, segundo o Galo, totaliza R$ 61 milhões, e só será pago graças ao aval de Rubens Menin, um dos investidores responsáveis pelo aporte financeiro do clube alvinegro no últimos anos.

Acordo fechado! Em mais uma demonstração da seriedade com que a atual gestão enfrenta e soluciona os problemas do Clube, o Galo fechou acordo para quitação da dívida milionária com o empresário André Cury. O acordo só foi possível graças ao aval de Rubens Menin.

Saiba mais:… pic.twitter.com/l4rSPHjLFN— Atlético (@Atletico) June 20, 2023

O Atlético-MG também divulgou a forma de pagamento das dívida: do montante total, R$ 26 milhões já foram pagos à vista, por meio de valores já depositados em juízo. O restante, R$ 35 milhões serão quitados em 36 parcelas, corrigidas mensalmente pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

O Galo ainda esclarece que 100% da dívida com Cury foi contraída nas gestões anteriores, fora do mandato de Sérgio Coelho, atual presidente. O clube acrescenta, por fim, que teve um desconto de R$ 16 milhões no débito inicial, algo em torno de R$ 77 milhões.

Atualmente, o Atlético-MG é o clube mais endividado do Brasil, com um débito líquido na casa de R$ 1,57 bilhão, sendo R$ 600 milhões de dívidas onerosas. A dívida com André Cury, que será quitada, era uma delas.

