Atlético-MG estuda dobrar capacidade da Arena MRV para o ‘Jogo das Lendas’, em julho

Segundo evento festivo que marca a inauguração da Arena MRV, o “Jogo das Lendas” está marcado para o dia 16 de julho, e tem previsão inicial de público para 15 mil torcedores. No entanto, com os ingressos já esgotados, o Atlético-MG já trabalha nos bastidores e pretende dobrar a capacidade do estádio para a festa. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia.

Com essa medida, o principal intuito do Galo é, definitivamente, ter uma renda maior. Uma eventual dobra de público, significaria um acréscimo de R$ 3 milhões, somente em renda, aos cofres alvinegros. Ou seja, até então, com 15 mil bilhetes comercializados, o time mineiro já faturou algo próximo desse valor.

Segundo evento do BH Festival, o “Jogo das Lendas” reunirá grandes ídolos da história do Atlético-MG em sua nova casa. Até aqui, já são 23 ex-atletas confirmados, incluindo Reinaldo, maior artilheiro do clube, Dadá Maravilha, autor do gol do título brasileiro de 1971 e os campeões da Libertadores de 2013, Victor, Léo Silva, Pierre, Leandro Donizete, Josué, Luan e Diego Tardelli.

Depois do “Jogo das Lendas”, a Arena MRV pretende fazer, pelo menos, mais três eventos inaugurais, incluindo um amistoso contra uma equipe estrangeira. A primeira partida oficial deve acontecer no mês de agosto.

