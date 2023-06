Atlético-MG confirma lesão no tornozelo do meia Hyoran

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 22:08 Compartilhe

O Atlético-MG informou que meia Hyoran sofreu um grave problema no tornozelo direito e vai ser desfalque do time mineiro para os próximos jogos do time na temporada. Ele sofreu o problema durante a partida contra o Fortaleza, no último final de semana, pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo a assessoria do Galo, Hyoran teve uma ruptura do ligamento do tornozelo direito. Ele já iniciou os trabalhos de fisioterapia, mas não haverá necessidade de cirurgia, o que poderá acelerar seu tempo de recuperação.

Hyoran tem sido muito utilizado pelo clube, e está fazendo uma boa temporada, conquistando a vaga de titular da equipe com Coudet e permanecendo com Felipão.

O meia tem quatro gols marcados, além de duas assistências para os colegas de time em 28 jogos disputados pelo Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. O clube, como de praxe, não divulgar o prazo previsto de recuperação do jogador.