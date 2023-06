Atlético-MG arranca empate contra o Libertad-PAR e avança às oitavas da Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 21:14 Compartilhe

O Atlético-MG está nas oitavas de final da Copa Libertadores. No Defensores del Chaco, em Assunção, o time mineiro empatou por 1 a 1 contra o Libertad-PAR, resultado suficiente para a classificação na segunda colocação do Grupo G, com 10 pontos ganhos. A equipe paraguaia, por sua vez, se contenta com a Sul-Americana.

Durante a primeira etapa, o que se viu foi a equipe mandante, que buscava o resultado, com as melhores oportunidades. O Libertad-PAR aproveitava os espaços cedidos pelo Galo, que eram muitos, para levar perigo. Nesse contexto, Everson fez grandes defesas, em chegadas rápidas da equipe paraguaia.

Na segunda etapa, o Galo se manteve na mesma toada e, viu tanto o tempo passar, até levar o primeiro gol, marcado por Bareiro, de cabeça. Àquela altura, o resultado estava em risco e o sofrimento, como de costume, dava as caras novamente na Libertadores. Para sair dessa situação, a torcida atleticana viu brilhar a estrela de Luiz Felipe Scolari.

Na sua terceira partida no comando técnico, Felipão já foi determinante. Como se parecesse enxergar o caminho do gol, o treinador sacou Pavon e promoveu a entrada do meio-campista Igor Gomes. Resultado quase que imediato. Dois minutos depois, o ex-São Paulo foi às redes e marcou seu terceiro gol na Libertadores. Tranquilidade alvinegra no Paraguai.

Depois, para segurar o jogo, Scolari colocou Otávio e Patrick. O Libertad-PAR, já desesperado, não teve forças nem para desempatar, que dirá buscar os dois gols que lhe faltavam. Furacão e Galo classificados e em potes diferentes no sorteio da próxima quarta-feira, 05 de julho.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA:

LIBERTAD-PAR 1×1 ATLÉTICO-MG

Data: 27 de junho de 2023 (terça-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Defensores del Chaco, Assunção (PAR)

Árbitro: Fernando Rapallini (FIFA/ARG)

Assistentes: Diego Bonfá (FIFA/ARG) e Cristian Gonzalo Navarro (FIFA/ARG)

Árbitro de vídeo – VAR: Jorge Valiño (FIFA/ARG)

Cartões amarelos: Alexander Barboza (LIB), Gimenéz (LIB), Jemerson (CAM),

Gols marcados: Bareiro, aos 16’/2ºT (1-0), Igor Gomes, aos 19’/2ºT (1-1)

LIBERTAD-PAR (Técnico: Daniel Garnero)

Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barboza e Matías Espinoza (Gimenéz-intervalo); Héctor Villalba, Cristian Riveros (Bareiro, aos 14’/2ºT), Diego Gómez e Lucas Sanabria; Enso González (Melgarejo, aos 14’/2ºT) e Roque Santa Cruz (Oviedo, aos 27’/2ºT).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Felipão)

Everson; Mariano (Saravia, aos 45’/2ºT), Jemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Rodrigo Battaglia, Zaracho (Otávio, aos 39’/2ºT) e Edenilson; Paulinho (Patrick, aos 45’/2ºT), Pavon (Igor Gomes, aos 16’/2ºT) e Hulk.