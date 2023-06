Atlético-MG anuncia venda de Nathan Silva, que jogará no Pumas, do México

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 17:08 Compartilhe

Nathan Silva não é mais jogador do Atlético-MG. O Galo anunciou, nesta terça-feira, 20 de junho, a venda do zagueiro, que jogará no Pumas, do México e voltará a ser comandado pelo argentino Turco Mohamed. Revelado na base do Galo, o defensor renderá cerca de 4 milhões de dólares aos cofres alvinegros, mas o time mineiro só tinha 75% dos direitos econômicos do atleta.

Nathan Silva deixa o Atlético-MG com 97 jogos disputados na equipe principal e cinco gols marcados. Além disso, foram cinco títulos: duas edições de Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil.

Agora, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari tem cinco zagueiros no elenco: Jemerson, Bruno Fuchs, Maurício Lemos, Igor Rabello, que está recuperado de lesão, e o experiente Réver. Portanto, é pouco provável que o Atlético faça investimentos no setor nesta janela de transferências.

Nas redes sociais, o Atlético-MG agradeceu ao zagueiro e desejou sorte na sequência da carreira. Confira:

