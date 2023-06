Atlético-MG acerta renovação de empréstimo de Pedrinho por mais um ano

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 18:38 Compartilhe

O Atlético-MG, finalmente, acertou a renovação contratual do empréstimo do meio-campista Pedrinho, por mais um ano, junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O novo vínculo vai até o fim de junho de 2023 e a decisão já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

A renovação do empréstimo se deu a partir de um precedente da guerra entre Rússia e Ucrânia. Em decorrência do conflito, jogadores cedidos poderiam ter seus contratos renovados por mais uma temporada, sem qualquer tipo de custo para o clube que renova, no caso o Galo.

+ Todos os jogos do Brasileirão você encontra no Prime Video. Assine já e acompanhe o seu time do coração!

Aos 25 anos, o jogador está lesionado e se recupera de uma grave lesão muscular, sofrida em 18 de abril. O Atlético-MG não divulga o tempo de recuperação, mas a tendência é que Pedrinho já esteja à disposição do técnico Felipão no próximo mês.

Com a camisa alvinegra desde o meio do ano passado, o jogador fez 26 partidas, não marcou gols e deu uma assistência.